大陸知名鋼鐵企業包鋼集團日前傳出一起職員死亡悲劇，一名34歲煉鋼工王龍值夜班時縱身往高溫爐一跳尋短，監視器畫面傳至網路上後引發熱烈討論，包鋼集團緊急發出聲明，表示該名員工疑似因證券虧損過大而輕生。

監視器影片短短15秒紀錄王龍人生最後一段，畫面顯示，王龍在高溫爐前徘迴許久，並不時往爐內探頭察看，最後縱身往高爐裡面跳，就此消失在監視器畫面中。

綜合陸媒報導，影片遭放上網路後引起熱烈討論，包鋼集團發出聲明澄清，王龍2010年進入公司擔任煉鋼工，24日值夜班時遭發現失蹤，查看監視器後發現王龍於7號爐輕生。

聲明指出，根據王龍的同事說法，王龍生性內向，長期透過證券購買期貨與股票，光24日當天就出現高達6萬人民幣的虧損，包鋼公司懷疑其輕生與虧損金額過大無力償還有關。

包鋼公司也強調為了穩固其餘員工的心理狀態將安排心理輔導，並配合調查單位的偵查，並妥善做好善後工作，對死者深感痛心。

(中時新聞網)