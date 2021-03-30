有些人分手後依然對前任念念不忘，也因為如此一直無法踏入下一段戀愛。星座運勢網站「星座巫師」分享，單身的摩羯座、白羊座、天秤座在4月終於能正式擺脫前任的陰霾，而且能遇到條件優秀的對象，桃花朵朵開，迎接甜蜜的日子到來。

▍1.摩羯座

摩羯座性格固執，如果和認定的對象分手，這個傷痛會持續很久，無法輕易抽離，此時他會不分日夜的工作來轉移注意力，用工作填滿生活。4月後摩羯會比較坦率，願意表達自己內心想法，較願意敞開心胸溝通，因此更有機會認識新朋友，也會有不錯的對象出現，讓摩羯心態轉變，看事情的角度更寬廣，不再沉浸於過去的情傷。

▍2.白羊座

白羊如果分手時沒有和對方把問題說開，就會難以放下前任，他會一直懷抱復合的希望，不過這樣的癡癡等待將在4月畫下句點，在4月白羊有機會和前任把話說開，認清感情已逝去的真相，過去的終究要放手，終於能放下舊愛。白羊在4月很有機會找到真愛，對方的價值觀和性格都和白羊很相近，彼此好感度迅速上升，生活開啟甜蜜模式。

▍3.天秤座

天秤在4月會突然大徹大悟，擺脫情傷，發現自己的需求才是最重要的，懂得好好愛自己才能吸引好對象的道理，拋下過去種種負面想法，重新檢視自己的生活習慣，提昇生活品質，開始積極充實自我，讓自己越來越優秀。當天秤為了這些目標努力時，自然會吸引許多優秀對象的注意，讓正桃花朵朵開，徹底擺脫前任的陰霾。

(中時新聞網)