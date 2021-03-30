BENCHMARK指標自主研發數位基金平台BlueOnion的基金研究指出，綜觀台灣ESG評鑑角度，表現最好的3大產業是通訊業，其次是非耐用消費品產業與加工業。至於在勞工權利表現優異之上市企業則有緯創(3231)、宏碁(2353)、台塑(1301)、兆豐金(2886)、微星(2377)、台積電(2330)、台化(1326)等7家公司入列。

BENCHMARK指標公司行政總裁鮑婉玲認為，台灣的基金產業與ESG發展相當具有標竿性，能夠作為亞洲市場民營機構在推進ESG發展時的潛在標準，她說：「台灣有20家企業名列於《指標》評鑑的全球ESG企業排名前10%，包括電子業（全球ESG領域排名前5%）的群光(2385)、華碩(2357)、台積電(2330)，以及金融業（全球ESG領域排名前10%）的中壽(2823)、華南金控(2880)與國泰金(2882)等。

鮑婉玲認為台灣在環境(E.)績效中表現令人驚訝，尤其運輸業、加工業與生產製造業等通常會產生高碳排放的產業，表現特別出色。不過「醫療技術」則在環境與社會(S.)表現落後，而金融業則在治理(G.)方面仍有進步空間。從全球企業的衡量標準來看，電子科技業在勞工權利與人權面向一直是該領域的兩難議題，但仍有許多台灣企業表現非常優異。

此外，第5屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎今日公佈「年度基金公司大獎」，由安聯投信奪得頭籌，《指標》主辦方富盛亞洲傳媒行政總裁鮑婉玲表示，安聯投信連續兩年獲得大獎殊榮，在本屆得獎範疇、不同獎項類別的實力，以及投資策略中ESG表現等成績脫穎而出。第5屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎今日公佈「年度基金公司大獎」，由安聯投信奪得頭籌，《指標》主辦方富盛亞洲傳媒行政總裁鮑婉玲表示，安聯投信連續兩年獲得大獎殊榮，在本屆得獎範疇、不同獎項類別的實力，以及投資策略中ESG表現等成績脫穎而出。

(時報資訊)