中國大陸自3月起以防檢疫為由單方面暫停台灣鳳梨進口，近期我國積極轉往日本、新加坡、澳洲等國外銷鳳梨，日前也首次成功外銷2萬多公噸到澳洲布里斯本，然而一顆當地售價是當地鳳梨的3倍；農委會表示，這2萬公噸目前只是目標市場的「試水溫」，但有僑胞批，不是當地所有連鎖商店和百貨都有賣，需要大老遠開車才買得到，根本只是政府在大內宣。

日前首批由澳洲消費者預購的2公噸台灣鳳梨由桃園空運飛抵澳洲布里斯本，打通台灣鳳梨輸澳的通關與商業模式，然而有僑胞表示，一顆20多元澳幣折合新台幣近400元，實在難以下手。

農委會副主委陳駿季表示，據了解，這批外銷澳洲的鳳梨一顆約新台幣384元，目前輸澳鳳梨是打開市場的測試階段，價格為當地的3倍左右，但不同國家對不同等級消費市場可以做分群，未來會鎖定能夠接受這樣價格的消費群，因此目前的價格上並不會太在乎。

以台灣為例，日本跨國連鎖折扣店唐吉軻德「Don Don Donki」的草莓非常貴，日本葡萄一串就要1000多元，但還是很多人買，價格高低和消費市場是有關聯，受疫情影響，澳洲現在空運費較貴，雖然已經有澳洲空運外銷獎勵補助每公斤105元，但目前空運澳洲費用仍高達每公斤282元，不過未來整個輸澳鳳梨將會以海運方式來進行。

但有澳洲僑胞批，目前外銷澳洲的台灣鳳梨只有在布里斯本的寶島亞洲超市、頂好生鮮超市以及高鮮亞洲超級市場有鋪貨銷售，而不是當地所有連鎖超市都有賣。

該僑胞說，澳洲幅員遼闊，為何要放棄當地價格僅3分之1的鳳梨，而要大老遠開車10到20公里去買貴3倍的台灣鳳梨？「政府根本只是在大內宣。」

(中時 )