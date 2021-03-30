中國大陸聞泰科技30日公告，擬以人民幣（下同）24.2億元的總價，收購蘋果供應商歐菲光旗下兩項資產。不過目標資產需待交易完成後通過特定客戶審核後才能重新獲取訂單，最終能否取得訂單仍存在不確定性。

兩項資產包括：歐菲光持有的廣州得爾塔100％的股權，作價17億元；歐菲光控股子公司晶潤光學持有的，與向境外特定客戶供應攝影機相關業務的經營性資產，作價7.2億元。

受此消息帶動，歐菲光和聞泰科技30日股價雙雙走升。截至中午收盤，歐菲光收8.49元，上漲0.71％，不過最近一個月其股價已跌約20％。聞泰科技30日午盤收101.61元，上漲3.26％。

歐菲光是蘋果智慧手機攝影模組的一個供應商，2020年7月被美國政府列入11家禁止接受美國產商品和服務的企業名單。本月稍早，歐菲光稱，公司收到境外特定客戶通知，計畫於第二季終止與其採購關係，具體時間尚未完全確定。受此影響，公司2020年度淨利潤可能為負。

聞泰科技表示，本次擬收購的目標資產運營效率較高、技術研發能力相對突出，擁有專業、高效的技術研發團隊。本次交易完成後，公司將在原有半導體IDM和通訊產品集成兩大業務領域的基礎上，一步拓寬業務版圖，躋身攝像頭模組業務的主流供應商陣營。

不過若廣州得爾塔無法通過境外特定客戶審廠，或通過審廠後無法及時取得足夠的訂單，廣州得爾塔可能出現持續虧損、資產減值的風險，進而影響公司整體業績。

另外，交易完成後，為取得江西晶潤的經營性資產對應的產品訂單，聞泰科技需另行租賃／建設廠房、搬遷設備、完善研發和生產團隊並申請境外特定客戶審廠。若公司無法完成前述工作並取得境外特定客戶訂單，公司從江西晶潤購買的相關設備可能出現大額資產減值風險。

歐菲光公告指出，截至本公告日，公司仍需對除本次交易涉及資產外的與特定客戶業務相關的資產進行減值測試，上述相關設備資產帳面價值約為33億元（未經審計），約占公司 2020年12月31日淨資產（未經審計）的32％。

(工商 )