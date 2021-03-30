黑田：日銀必要時仍將持續購買ETF 13:102021/03/30 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述《朝日新聞》報導指出，日本央行（日銀）總裁黑田東彥表示，即便新冠病毒疫情消退後，日銀仍密切關注市場發展，必要時會持續買進ETF。 日銀本月稍早檢視手中的政策工具，移除以穩定速度買進ETF的說法，決定僅在市場面臨動盪時再買進，俾以讓龐大的振興計畫更具持續性。 黑田接受朝日新聞訪問時指出，日銀絕對沒有打算完全停止購買ETF或釋出大批持股，「我們將持續靈活地購買ETF，絕對沒有要撤回超寬鬆貨幣政策」。 東奧禁海外觀眾 退票難拿回全額 股票熱 消費信心疫後新高 (工商 ) #日銀 #ETF #購買 #黑田 #必要時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》Visa將接受以加密貨幣結算 比特幣登1周新高 14:332021/03/30 財經 《商情》供應緩解 周二穀物電子盤全收黑 11:262021/03/30 財經 女神慶生1／直擊！徐若瑄生日趴姊妹同歡 配對處男柯震東 07:052021/03/30 娛樂 陳時中認了BNT疫苗難談成 網轟：一手好牌打到爛 09:392021/03/30 政治 3時機別戴隱形眼鏡 醫師警告：嚴重恐失明 10:572021/03/30 生活 澳洲防疫再封城 超市出現搶購潮 04:102021/03/30 國際大事 專家傳真－誰能攻下購買者的荷包 品牌成功促銷的4關鍵 04:102021/03/30 專題周報 陳時中鬆口 小三通復航樂觀其成 04:102021/03/30 焦點要聞 男子持刀強盜計程車 贓款買珍奶喝一半遭逮 10:582021/03/30 社會 中型SUV發燒新話題 智慧照明依環境主動變化 04:102021/03/30 時尚消費 不是標錯價 Google 4 XL這裡買狂打41折激省1萬9 10:502021/03/30 科技 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 鴻海去年EPS 7.34元 呈三率三降 - 財經 - 工商 財神來了 威力彩3.68億元頭獎 一注獨得獎落台中 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。