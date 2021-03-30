路透引述《朝日新聞》報導指出，日本央行（日銀）總裁黑田東彥表示，即便新冠病毒疫情消退後，日銀仍密切關注市場發展，必要時會持續買進ETF。

日銀本月稍早檢視手中的政策工具，移除以穩定速度買進ETF的說法，決定僅在市場面臨動盪時再買進，俾以讓龐大的振興計畫更具持續性。

黑田接受朝日新聞訪問時指出，日銀絕對沒有打算完全停止購買ETF或釋出大批持股，「我們將持續靈活地購買ETF，絕對沒有要撤回超寬鬆貨幣政策」。

(工商 )