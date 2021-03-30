竹東消防分隊30日早上出勤，成功救回一名無意識倒地的男子。（消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣溫姓男子上午8點許前往竹東羽球館打球，突然倒地後沒有意識，球友嚇得立即撥打119求救，由新竹縣消防局指揮中心線上指導CPR，並派遣竹東消防分隊到場接手，發現溫男有心室纖維顫動症狀，因此立即電擊，同步人工呼吸、建立人工呼吸道、給氧並架上自動CPR機（Lucas），不過在上救護車前，溫男突然大喊「等一下」，在到院前就恢復意識。

這起意外發生在30日上午8點56分，新竹縣消防局接獲民眾報案，指稱在竹東羽球館有人倒地不起，當時由竹東消防分隊的隊員鄭育承、林佑安等人出勤，到場時發現溫男倒地，並有球友協助按壓CPR，他立即以AED評估溫男狀況，並視螢幕顯示為可電擊的心率時，立即給予電擊，上救護車前，於現場電擊2次。

林佑安說，在協助患者進入救護車前，剛好停下自動CPR機分析心率，突然聽到溫男大聲喊痛，才發現溫男已經睜開雙眼，雖然有些恍惚，但也恢復意識，並立即為患者移除人工呼吸道，溫男到院前就恢復意識，也鼓舞現場參與救護的人員。

61歲的溫姓男子從事工程業務，過去沒有心臟病史，健康狀況也良好，此次突然倒地，他自己也非常意外差點走入鬼門關，也很感謝球友及救護人員及時協助，他除了胸口悶外，也沒有其他不適。

新竹縣消防局長孫福佑表示，為了守護縣民生命安全，局內充實各項救護器材，緊急救護科長劉彥承指出，此案使用了造價百萬的多功能心理監視器-Zoll-x，也是3月初由善心人士捐贈，首次出勤就救人一命。

劉彥承也表示，目前縣內還有氣管內管、影像式喉頭鏡、12導程心電圖機、自動給氧器、潮氣末二氧化碳監視器(ETCO2)以及骨針等配備，4月將開辦新竹地區有史以來第1期高級救護技術員訓練，提升縣內救護戰力。

(中時 )