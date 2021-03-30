全台鬧水荒，新北市卻頻傳自來水爆管事件，2月多達24件通報修繕，幾乎1天1件，新北市長侯友宜今主持道安會報，敦促台灣自來水公司檢討改善並指出，現正值旱災，每滴水都節省使用，破管問題不只影響交通，停止供水更是對市民不堪其擾，「希望台水正視」。

根據新北市道路缺失通報統計，今年2月台灣自來水公司通報24件台電公司42件、中華電信53件，還有養工處、區公所等定期修繕；侯友宜會中要求台水正視問題，「我幾乎每天都接獲訊息，說哪條路水管又爆了、哪條路路面又破了，民眾實在不堪其擾」。

台水代表則回應，零星的小管線修復每天都有，若是比較大的、會影響交通的管線修復只有3、4件，平均2、3個月才1件，爆管原因是推估是這幾天溫差變化大，老舊管線難承受熱漲冷縮所致；侯聽聞後駁斥「不只啦！」，光是新北市2月就有24件，「你們來開會要做足功課，不要只當人頭。」

侯友宜強調，路面自來水管爆裂事故頻傳，造成路面破到坑坑洞洞，影響交通順暢，更嚴重的話臨時停止供應使用水，市民不堪其擾，而且破裂次數愈來愈頻繁，2月份就有24件，有的有掌握到、有些是沒掌握到的，他身為新北市長有責任了解狀況。

侯友宜說，尤其正值旱災，每滴用水都要節約使用，不管破裂原因是水管老舊，水壓太強難以承受，還是天氣變換等因素，台水都因正視問題，新北市會並肩作戰，把問題找出來，解決民眾用水的不方便。

(中時 )