國內足壇積極爭取的足球園區，可望落腳台中市！台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，規畫在南屯區益豐路三段與龍富九路區位打造的「中部首座國際型足球園區」，29日已獲體育署核定補助5億元。該園區按計畫將於2026年啟用，讓台中也能舉辦國際足球賽事。

台中足球園區占地4.7公頃，將興建1座6000席以上的國際賽事規格主球場（11人制）、11人制練習場1座、5人制足球場2座，共4座場地，總經費預估12億7800萬元，其中5億元體育署同意補助。台中市體育局29日收到補助經費核定函文後，將於今年啟動工程規畫設計。

台中市目前基層足球相當蓬勃，社會球隊方面，台中藍鯨為3屆木蘭女足聯賽冠軍，擁有多名現役國腳的台中Futuro去年在男足的企業甲級足球聯賽拿下季軍，今年更獲得麗寶集團、和大工業等7大廠商贊助，來勢洶洶。

大專部分，國內運動員重要搖籃之一的台灣體大就位於台中，其男女足都是傳統勁旅，而在大力卜集團的長年支持下，台中的三級足球也紮下了根基。不過在硬體部分，人工草皮的太原足球場與天然草皮的朝馬足球場都僅有簡易看台，適合訓練，台中市體育場有田徑需求、豐原體育場離舊市區較遠，的確需要一個好的足球場地來應付頂級比賽與觀賽需求。

(中時 )