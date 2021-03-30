台北股市今(30日)開高震盪走高，終場集中市場加權股價指數以16554.90點作收，上漲78.93，指數再度創收盤新高，盤中最高來到16556.19點，距離歷史高點16579.17點僅一步之遙，差22.98點。

台積電開盤重回600元價位，上漲1元，隨即再度失守600元，盤中最低下跌7元，來到來到592元，終場收在597元，下跌2元。

美股周一跌多漲少，台股今日開盤以16490.31點、上漲14.34點開出，隨即再度站上16500點，頗有挑戰16579點新高之勢，台積電今日漲勢暫歇，由聯發科接棒，盤中一度上漲36元，來到977元，漲幅超過3%，收盤上漲30元，收在971元，聯電收盤也站上50.6元，上漲1.25元，漲幅逾2.5%。

面板股今日仍為盤面重心，玻璃基板大廠康寧宣布將在第2季調漲價格，預計未來幾個季度玻璃供應仍將處於吃緊到缺貨狀態，激勵面板雙虎友達、群創走揚，友達收盤上漲0.2元，收在21.5元，群創收在21.55元，上漲0.35元，股價昨日漲停的彩晶，今日也持續走揚，上漲0.5元，收在15.65元。金融股今日漲多跌少，傳產股以食品類股走勢較整齊。

(中時新聞網)