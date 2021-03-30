昔日的玉女歌手任潔玲紅極一時，後來轉行當購物專家，未料2017年突然傳出她慘遭待了12年購物台資遣，靠領救濟金度日，近年來曾有媒體曝光她的近況，指出她在吳建恆的咖啡廳幫忙，昨日她親自記錄下一路走來的艱辛，更透露最近的自己已經苦盡甘來。

任潔玲在臉書有感而發，透露自己從1990年開始，陸續推出了7張專輯，留下了許多經典作品，退出樂壇後，她漸漸失去自信，常將自己關在家裡，開始學習自己架網站、製作網頁，因此認識貴人帶她進入購物台，在她收入最不穩定的時期，好友謝麗金二話不說借錢給她，也讓任潔玲至今都十分感激。

任潔玲開始擔任購物專家，一當就是12年，儘管後來遭資遣，她卻在這段期間學習到許多，也認識了不同夥伴，「很感恩在我合約到期前半年，公司選擇用資遣讓我能夠有一筆資遣費來應付原先已經預定好的每月開銷。」失業後她決定開始創業，卻因為時間和能力不足以應付需求量，只能將工作室暫停。

這幾天，收到很多關心朋友的詢問、安慰，先謝謝大家的關心。說實話，當新聞出來後，第一時間的反應是傷心加憤怒。原因是中時新聞網的蘇士亨記者和TVBS新聞網的陳怡伶記者所報導的內容是以舊聞爲主，其中許多內容真假難辨，加入了記者的主觀臆想和形容，讓... 由任潔玲發佈於 2021年3月29日 星期一

現在任潔玲專注於網路購物通路，將在購物台所學發揮到最大值，也因為實在是太忙碌，任潔玲因此瘦了15公斤，還在直播中大展歌喉，重新找回了自信，「我的人生的確跌倒過，但我相信每次跌倒都是讓我學習謙卑，學習蹲下，為的是看到不一樣的景況。」

(中時新聞網)