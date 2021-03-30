凱基投顧出具最新報告，認為「美國製造業新訂單維持擴張」與「通膨增溫」2項指標，將可支撐台股企業獲利維持上修，故維持台股今年樂觀看法、高點17500點不變，短期選股重心為經濟解封受惠股、周期性類股與高股息成分股，中長期則看好半導體與電動車。

美國10年期公債殖利率去年8月觸底反彈迄今已彈升120個基點、自0.5％彈升至1.7％，主要反映疫情對經濟重創的最壞情況落於去年第二季。今年3月初在美國總統拜登推出1.9兆美元財政刺激下，增強經濟復甦與通膨來臨預期，進而推升殖利率短期竄升。

凱基投顧指出，殖利率走升通常意味景氣復甦更明確、企業獲利動能持續改善，帶動市場上修企業獲利預估。儘管殖利率陡升不利股市評價，惟殖利率自去年下半年緩步走揚以來，企業獲利確實伴隨上修，其中台股獲利去年4月迄今上修37％、標普500成分股獲利上修26％。

而疫情意外加速數位經濟來臨，帶動筆電、電競、電視、雲端、數據中心等科技產品需求，支撐科技股獲利早已超越疫情前水準。扮演去年以來企業獲利上修重心。凱基投顧指出，台股科技股獲利預期迄今已超越疫情前約39％、標普500科技股獲利預期則超出20％。

不過，雖然科技股扮演此波獲利上修主軸，凱基投顧表示，今年來在歐美經濟解封可望帶動經濟復甦與通膨來臨預期下，周期性類股已取代科技股、成為獲利上修主軸，其中台灣塑化股今年以來獲利已上修16％、優於科技股的11％。

對於企業獲利未來是否仍有上修空間，凱基投顧研判，「美國製造業新訂單維持擴張」與「通膨增溫」2項指標將可支撐獲利維持上修。

凱基投顧表示，美國製造業新訂單指數可用來預測科技股獲利修正方向、並領先3～6個月。截至3月，美國製造業新訂單指數已連9月維持擴張，以此預期科技股獲利應可在未來3～6個月將延續上修腳步。

其次，通膨預期增溫亦將支撐周期性類股獲利持續上修。凱基投顧指出，拜登政府繼3月施行1.9兆美元財政刺激後，市場預期將於4月前後再推出約3兆美元的基礎建設支出方案，看好此舉將帶動原物料需求增溫，並帶動市場繼續上修周期性類股的企業獲利預期。

(時報資訊)