蘇花公路車禍釀6死，交通部召回遊覽車檢測。交通部長林佳龍今天表示，清明連假前應可順利檢查完畢，不會造成遊覽車不足的情況，至於後續理賠，林佳龍答覆藍委羅明才時說，交通部會全力爭取相關保險理賠、撫卹，並會加速辦理。

蘇花公路遊覽車撞山事故釀6死，運安會初步調查發現，肇因起於靠窗座位少2顆螺絲鎖在車身骨架，隨即召回與事故車輛同廠製造的718輛遊覽車。清明連假即將到來，外界關心屆時的交通疏運。

交通部長林佳龍今赴立院施政總質詢前受訪表示，有關遊覽車的召回檢查，目前進度已經有73％，在清明連假前可以檢查完畢，不會造成遊覽車不足的情況。

隨後，藍委羅明才質詢時要求交通部應從遊覽車傷亡事件痛定思痛，全面整體檢討，勿讓憾事再發生。林佳龍回答，現在正在做行政調查，該做的保險理賠、撫恤，也都會全力爭取相關權益，並加速辦理，另運安會、交通部、檢調等單位都在進行事故調查，針對系統性對遊覽車的車體打造，以及交通管理的手段等，盼能有所改善。

另外，羅明才也關切航空業的紓困有無繼續進行，林佳龍表示，關於機場相關行業受到影響，紓困振興方案本來在去年底結束，行政院日前已同意延至今年第一季，現在正在評估能否延長到第二季。至於經費來源，林說，其他項目有剩餘的，就可以挪來支用。

(中時 )