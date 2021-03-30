蔡政府早已有心管理公設比過高的問題，內政部次長花敬群29日在立法院首度表態：「車道、車位不納入樓上計價」後，今日再次重申，大樓中停車場中的車格、車道，應由購買車位的人共同持分，「不希望停車場的樓地板，賣樓上的公設價格」，修法可解決無謂的虛坪狀況，立法院下會期有機會處理。
花敬群表示，未來的構想，是把停車場中的車格、車道，由購買停車位的人來共同持分，「不希望停車場的樓地板，賣樓上的公設價格」。在制度上，建築技術規則、土地登記規則等都還需要調整。
營建署長吳欣修表示，過去的算法是用停車格乘以一定比例，通常只占整個地下室不到50％，樓上住戶雖不買停車位，可能有會負擔到車道，但算法重新調整後，因樓上住戶只會用到地下室的機電設施，反過來用機電設施乘以一定比例，剩下就給有停車位的車主負擔；用這樣的計算方式重新調整，還需要跟各界專業人士討論，會加速完成法制作業。
花敬群補充，修法方向大致上社會都支持，因為這是可以解決無謂的虛坪問題；當然需要法制面、新制度的討論，正在與各專業界、相關工會、建築師們密集討論中，希望在未來幾個月先做好法制基礎，在立法院下會期應該有機會處理。
(工商 )
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