為擴大搶外食商機，全家國際餐飲30日宣布加速全渠道布局，並啟動三年倍增計畫，董事長吳勝福表示，力拚3年內品牌6家、店數破百、展店百家、營收翻倍成長，若能達標則啟動IPO計畫。

吳勝福並表示，全家國際餐飲將以「雲端廚房」搶攻外送商機，推動餐廳超市化，並啟動數位化佈局，全力提升能。

全家國際餐飲2020年營收13億元、年增5%，集團旗下餐飲品牌大戶屋41家、bbq韓式炸雞7家 沃克牛排2家，總店數50家，吳勝福表示，今年力拚全店數50家，營收倍增26億。

大戶屋並將自今年增加街邊店占比，力拚2023年全台60家，bbq並進軍六都，沃克牛排則將以牛肉為核心轉型。

根據經濟部統計處資料顯示，去年(2020年)全台餐飲產業受到疫情衝擊成為重災戶，年營業額減少4.2%，創下18年以來首次營收翻黑負成長。全家國際餐飲不畏疫情衝擊，在大戶屋長期以健康概念經營的品牌精神，同時搭配bb.q CHICKEN新品牌、新開店的助攻下，全年營收13億元、獲利成長近一成。

吳勝福表示，疫情加速宅居經濟、低接觸購物模式崛起，餐飲產業需以消費者為核心，建立線上和線下的全渠道銷售體驗，成為經營的致勝關鍵，全家國際餐飲今年除了將持續以好的食材提供給消費者安全、安心、健康的美味餐點外，另將以「雲端廚房」、「餐廳超市化」、「數位化發展」三大策略發展，預計今年將朝雙位數展店，目標總店數成長超過60店。

看好消費者對於外帶外送需求與日俱增，「全餐」於去年推出現做便當服務，初期從提9款便當於商辦商圈區限定販售，消費者可透過外送平台訂購，後續為拓展銷售通路，同時看準商辦商圈的消費動能，於同年8月拓展於「全家」3店舖販售，銷售至今突破2.5萬個。

全家國際餐飲持續看好此動能，今年將以「雲端廚房」概念出發，並首推「享吃便當」系列商品發展無國界料理餐點，價格定位於120-165元，每月推出新款菜色，並挑選人流據點多的商辦商圈擴展新客源，目標將從純零售型態模式拓展至以「訂閱制」為主的銷售模式，另也將針對既有會員結合推出「享聚卡APP」會員訂購方案，以及推出官方LINE群組拓展線上訂購，透過實體虛擬的銷售模式搶攻外送商機。

受到疫情影響，消費者宅居、自煮的頻率提升，「全餐」為滿足內食(在家料理自烹)與中食(外帶熟食、簡單覆熱在家即食)客群，將旗下品牌「大戶屋」的「拳頭」產品商品化，去年5月，首次於全家便利商店端午節預購檔期，推出熱銷商品「大戶屋好好吃飯米」，首批限量17,000組預購一空；瞄準在家開伙需求，再創新推出冷凍商品─「烤花魚」、「烤鯖魚」、「特製日式黑糖蕨餅」等，其中「特製日式黑糖蕨餅」限量3000組，首週開賣即完銷。

此外，全家餐飲今年將以「餐廳超市化」策略發展，奠基於拳頭商品的成功開發經驗上，擴大推出季節和節慶相關的自有品牌商品，更提供會員可於會員享聚卡APP中線上購物的功能，以及與全家便利商店線上、線下合作，在「全家」預購型錄、電商平台、店長LINE群組、實體貨架銷售等多元銷售通路，搶攻宅居自煮商機。

去年餐飲產業皆受疫情侵襲，但「全餐」未停下集團發展腳步，於去年7月加速「數位化布局」升級推出「享聚卡APP」，主打跨品牌集點、兌換折扣、點數轉贈和優惠券轉贈功能，以及積點達標就可升級享金會員、享鑽會員，並獨享專屬餐點折扣或餐點兌換券。歷時了半年打掉重練期，「全餐」將APP打造為好集、好兌點的利器外，同時提升消費體驗、增進顧客滿意度，不到半年時間，會員數從零迅速突破至13萬人，而會員營收佔比提升至30%。

吳勝福表示，2021年將持續善用數位科技提升消費好感度，從既有提供的「外帶服務」拓展至「外送服務」，同時透過消費者資料分析，展開分眾行銷，提高會員忠誠度，目標2021年會員人數將擴增至30萬名，會員營收佔比達40%。

根據勞動部調查，去年受疫情影響約7%勞工遭到裁員、減薪，「全餐」於疫情期間不但堅持不裁員、不減薪、不放無薪假，更連續三年年薪超過15個月；同時，「全餐」堅信員工培訓是企業發展的根基，除了新進員工的教育訓練、在職員工的職能培訓外，主管階級員工還可加入「全家」企業大學餐飲學院進修，今年更攜手台北城市科技大學產學合作創立「全餐專班」，培育餐飲菁英，使人才教育往下紮根，未來還希望能擴及物流、系統等人才培育計劃，為展店厚植人力。

(工商 )