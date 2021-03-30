桃園楊梅1位民眾投訴，他日前點了知名連鎖麵食店的外送牛肉麵，吃到一半竟發現碗裏有根巨大S型鐵鉤，之後決定PO網提醒民眾注意此店；不過該店家之後氣憤解釋店內根本沒有該款鐵鉤，但當下妥協退全額，但對方竟回「就退這樣喔？」還暗示要多一點錢，否則將PO網公開；此外網友也發現許多疑點，質疑一切都是自導自演。

1名網友在臉書「我是楊梅人」上發文表示，他在28日透過外送平台買了1碗連鎖麵食店的牛肉麵，竟然在碗裡發現1個「S型鐵鉤」，讓顧客痛批「離譜至極」，而後續店家的處理方式是要求將鐵鉤送來店裡、退1碗麵錢120元；不過該店老闆娘之後也在文章留言，痛批客人刻意陷害，店內根本沒有該款鐵鉤。

店家說「分明就是要訛詐我們，所以我絕對不要再讓別家受害，大家都是為了生活做小生意，何必要毀店家辛苦經營的商譽！」（圖／翻攝自臉書「我是楊梅人」）

店家說「分明就是要訛詐我們，所以我絕對不要再讓別家受害，大家都是為了生活做小生意，何必要毀店家辛苦經營的商譽！」（圖／翻攝自臉書「我是楊梅人」）

該麵店老闆娘表示，目前沒有任何證據該鉤子是屬於店家的，而且該客人當下拿到退款還說「就退這樣喔」，客人還說有照片，意指要將照片公開在網路，希望店家能多賠償一點，「分明就是要訛詐我們，所以我絕對不要再讓別家受害，大家都是為了生活做小生意，何必要毀店家辛苦經營的商譽！」

許多網友也提出質疑，如此大的鉤子竟然是快吃完時才發現，而且該麵店外送都是湯、麵分開包裝，懷疑客人在倒麵時不會發現鉤子？種種疑點讓網友認為是自導自演；也有人看鉤子外型像是外送員背包常使用的鉤子，認為是外送員不慎掉入的；而原PO原先在另一社團也發表同一文章，疑似遭網友一面倒砲轟，心虛之下刪文、刪留言，種種跡象讓人懷疑該爆料真實性。

(中時新聞網)