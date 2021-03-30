英國雜誌「經濟學人」報導，中國對新疆維吾爾族的迫害引發眾怒，各國除了相繼制裁中國官員，可能也將抵制中國主辦的2022 年冬季奧運，這將是奧運史上最具爭議的賽事之一。

經濟學人27日刊出文章「各國會抵制中國2022年奧運會嗎?」（Will countries boycott China's Olympics in 2022?）。文中提到，當國際奧林匹克委員會（IOC）在2015年將2022年冬奧主辦權授予北京時，部分人士就曾基於中國的人權紀錄不佳表達批評。

不過，當年申辦的挪威退出後，中國的競爭對手只剩下另一個獨裁國家哈薩克，而且當時很少人能夠預見中國會於2年內在新疆建造勞改營，僅因為信仰與文化而監禁100多萬名維吾爾人。

報導指出，自從中國獲得主辦權之後，西方對中國的態度已經變得強硬許多。今年1月，美國認定中國政府對新疆的打壓構成「種族滅絕」（genocide）。3月22日，美國、英國、加拿大和歐盟宣布對相關中國官員實施制裁。西方強權罕見合作，就中國的人權紀錄施壓。中國對香港的箝制，以及對全球自由規範的挑戰激怒各國。

在過去，1980年的夏季奧運在蘇聯莫斯科舉辦時，美國等國曾以拒絕派運動員抵制，以抗議蘇聯入侵阿富汗。不過，目前似乎還沒有國家會拒絕派運動員參加2022年冬奧。

此外，儘管美國、加拿大和歐洲持續呼籲把冬奧改在其他地方舉行，但國際奧委會堅持體育歸體育，政治歸政治，企業贊助商也沒有動搖支持。

然而，隨著奧運開幕日逐漸逼近，抵制的呼聲越來越高。2008年，北京主辦的夏季奧運被部分人士稱為「種族滅絕奧運」，因為中國支持的蘇丹在達佛（Darfur ）展開大規模屠殺。這次，雖然新疆沒有涉及屠殺，但北京冬奧更有可能被貼上「種族滅絕奧運」的標籤。

報導表示，部分國家領袖可能會對北京冬奧敬而遠之，部分運動員可能也會持有同樣態度。美國總統拜登雖然尚未表態，但他或其他美國高層官員都不太可能出席，畢竟美國已經官方定調中國在新疆進行「種族滅絕」。

贊助北京冬奧的企業面臨越來越大的壓力。世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）成員阿金（Zumretay Arkin）表示，她和其他人正在「逐一」接觸這些企業，若有必要將「公開點名羞辱」它們。

Airbnb為國際奧委會主要贊助商之一，其他贊助商還包括可口可樂（Coca-Cola）、三星（Samsung）、Visa等。

Airbnb在2019年11月簽署贊助協定，當時新疆勞改營已經廣為人知。代表西藏、維吾爾等超過190個相關人權團體組成的聯盟在3月23日發表聯名信，要求Airbnb取消贊助。

「經濟學人」聯繫Airbnb，沒有得到對這封信或奧運的確切回應。發言人拿出在1月發表的聲明表示，他們了解在中國的部分屋主違反公司政策，拒絕少數民族的客人租住，這類歧視的用戶會被移除。

報導指出，在2019年12月簽署成為北京冬奧「官方巧克力」的士力架（Snickers）母公司瑪氏公司（Mars Wrigley）也收到類似信函，但公司沒有對此置評。可口可樂和Visa目前也不回應相關議題。

國際奧委會官員表示，這類抵制懲罰的只有運動員，在莫斯科奧運之後，蘇聯依舊繼續入侵阿富汗長達8年。

推行種族隔離的南非雖然曾被國際奧委會禁止參加奧運，但當時聯合國相關國際活動都禁止南非參加，奧運只是順帶，而且南非的國力和中國無法相提並論。部分人士憂心的是，2022年冬奧恐怕又會步上2008年北京奧運的後塵，成為中國展現肌肉的秀場。

不過，中國近來一直樹立新敵人。中國以涉間諜罪起訴2名在中國的加拿大人，報復華為公司財務長孟晚舟在加拿大被捕，這可能惹怒冬奧奪牌主力國加拿大；中國和澳洲的貿易戰也是進行式；最近中國又因為新疆議題被制裁，反過來制裁歐洲官員。如果抵制北京冬奧的呼聲真的得勢，中國自己也推了一把。

(中央社)