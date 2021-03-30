日本半導體大廠瑞薩的那珂工廠19日發生火災而停工至今，車用晶片恐長期缺貨。經濟產業大臣(木尾)山弘志今天表示，正委請台灣的半導體廠商承接部分訂單。

日本經濟新聞報導，日本政府也透過日本台灣交流協會，委請台灣當局協助請託業者。

(木尾)山表示，瑞薩停工對其他產業也造成影響，將動用所有方式加以因應。

經產省在瑞薩發生火災後，協助從日本國內廠商調度生產設備，但因有需要特別訂製的設備，尚無法得知能否順利進行。

瑞薩電子（Renesas Electronics）位於茨城縣的那珂12吋晶圓廠，是瑞薩生產車用晶片等產品的主力工廠，19日因電鍍槽電流過大導致火災。

瑞薩原本預計約1個月可以復工，但火災影響比想像中大，可能導致車用晶片長期缺貨。(木尾)山也說，特別是必須考量此事對日本車廠的影響。

日本朝日新聞報導，瑞薩21日公布因火災受損而無法使用的設備有11台，占所有設備2%；但後來進行調查後發現，另有機器因火災煙灰與瓦斯等受損，無法使用的設備增加到20台以上。

(中央社)