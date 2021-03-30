內政部次長花敬群今日受訪表示，外界關注的新屋「公設比」法規，未來的構想是把車道及停車位的部分由購買車位的人共同持份，不要把停車場的樓地板面積賣成樓上公設的價格，相關法規正在討論，下會期立院有機會處理。

日前藍委吳怡玎指出，台北市大安區房價比倫敦還貴40％，並提到倫敦、東京都是0公設，綠委高嘉瑜也表示，全世界都是實坪制，只有台灣的公設還要計價，新建案的公設比甚至高達35％，當初政府送給建商容積獎勵，現在建商拿來蓋公設賣給民眾。

花敬群說，在制度上，包括《建築技術規則》及《土地登記規則》等，都還有需要作業及調整之處。

花敬群表示，具體的方向上，大致上社會都支持，因為這可以解決虛坪的問題，至於法制面及新制的討論，現也正在跟專業界、相關工會與建築師們討論中，希望近期這幾個月先做好法治基礎，下會期立法院應該有機會處理。

營建署長吳欣修補充，過去公設的算法，是用停車格面積乘上一定比例，通常只占整個地下室不到50％，樓上的住戶即便不買車位，還是可能會負擔到車道。

吳欣修表示，在算法經過重新調整後，樓上的住戶只會用到地下室的機電設施，所以反過來用機電設施乘以一定比例，剩下的就給購買車位的所有權人負擔，但細節還要再跟專業人士討論。

(中時 )