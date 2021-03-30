警政署長陳家欽酒駕子弟兵張博鈞原要調回高雄擔任主管，因各界質疑而緊急撤銷，不料，高市議會國民黨團又踢爆綠營高層介入高雄警界人事！議員黃紹庭等人30日開記者會，直指一位要調偏僻六龜分局茂林所所長的周信宏，不滿意新職太偏遠，在警政署發布人令後，透過管道動用中央層峰「關心」，竟臨時改調另位方姓所長候補到茂林所；藍營議員痛批「小英男孩想去哪就去哪，高雄真是暖爆了！」

不過，高市警察局回應表示，周信宏去年底已開始支援公共關係室，因業務需要，由公關室主任陳鴻文主動提出請周員繼續支援公關室，周也欣然同意，並犧牲出任所長的相關加給。

高市國民黨團30日中午舉行記者會，以「踢爆！綠營高層插手高雄警政人事又一樁」為主題，包括黃紹庭、童燕珍、陳玫娟、李雅靜等議員出席；黃紹庭說，上周五公布的高雄市中階警官調派令中，署長酒駕「愛將」高升引發爭議，今天又有人向他爆料，指綠營中央高層黑手，再度關說介入另一樁所長人事案。

他說，一位被調任六龜分局茂林所的周姓所長，不滿意新職位，竟找上綠營高官，動用中央關愛眼神「抽樑換柱」，臨時改調另一位候補的方姓所長到六龜茂林所，今天確定走馬上任。

黃紹庭說，消息傳出後，基層警員揶揄「高雄『暖男』執政，只要關係對，愛去那裡、就去那裡」，他也痛斥，民進黨完全執政下，警察人事制度被破壞殆盡，警員士氣及尊嚴蕩然無存，難怪高雄現在「月月有槍聲」。

議員陳玫娟說，為何警察升遷還要靠高層關係才有機會，她為基層員警打抱不平，呼籲中央尊重高雄市人事權，2次突然汰換警察局長，已造成治安警訊，也深深打擊基層士氣，現在竟連基本官職都要插手來管，希望市長陳其邁硬起來，幫基層員警捍衛到底。

國民黨團總召童燕珍指出，陳其邁曾大聲呼籲用人唯才，沒想到綠營高層連高雄基層警界人事都要介入，讓基層警員情何以堪，甚至萌生退意，呼籲市長陳其邁拿出魄力，拿回主導高雄市用人的權力。

李雅靜說，21小時前她才在臉書挺陳其邁、力挺警察人事公平制度，沒想到如今又傳出不公不義的事，第一線員警非常辛苦，因此黨團更需要開記者會，要求市長正視警察人事制度是否公平，是比績效、還是比人脈？

黃紹庭指出，根據警界的所長升遷辦法，一切以「積分累積」排名，大家公平競爭，制度行之有年，但這次周信宏因不想被派到偏遠的六龜山區，便動用綠營高層的力量，硬是讓候補的方員補上茂林派出所長。據聞這位周姓所長長期與綠營高層甚好，擔任過某部長助理，甚至直達天聽，蔡英文總統曾在到訪高雄時，特地繞到他服務的派出所探視，根本是高雄繼陳其邁之外、另外一位「小英男孩」。

市警局表示，原刑事警察大隊警務員周信宏去年11月15日支援公共關係室，今年3月26日經本局第2次人評會決議，因周員為候用所長人員，檢討核調六龜分局茂林分駐所警務員兼所長。

市警局強調，公共關係室主任蔡鴻文因業務需要，為強化服務協助及警政事務溝通協調，在3月26日核定調整名冊公布後，主動提出周員繼續支援公關室，經報告局長同意後，調整周信宏改調整左營分局警務員，並支援公共關係室，而由左營分局警務員方啟明調整六龜分局茂林分駐所警務員兼所長。

(中時 )