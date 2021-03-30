土城區公所今舉辦準備工作及土石流災防演練，區長陳國欽簡報指，土城彈藥庫去年9月完成滯洪池設置，盼市府能補助經費，完成第2階段排水設施。（記者蔡雯如攝）

土城區公所今舉辦準備工作及土石流災防演練，消防人員進行破窗救災演練。（記者蔡雯如攝）

汛期將至，新北市土城區公所今舉辦準備工作及土石流災防演練，秘書長林祐賢到場視察。土城區長陳國欽表示，土城彈藥庫過去是埤塘、滯洪用，非都市計畫土地，因此未有完整排水設施，公所去年與國防部會勘後，建置和平路滯洪池，但僅是治標，擔憂周邊工廠、土地耕種一遇大雨將淹水，因此提出第二期排水設施改善計畫，向市府爭取690萬改善，林祐賢也允諾幫忙解決。

土城區公所表示，土城彈藥庫是國防部用地，過去因未有完整排水設施，每遇大雨出現積水、淹水，去年豪大雨來襲時，水甚至淹至小腿肚高，為嚴防彈藥庫內工廠、農地受損，公所去年9月在和平路完成滯洪池，滯洪量達2400立方公尺，改善極端氣候造成的積淹水問題，並布置6吋移動式抽水機，協助抽水，增近區域滯洪能力。土城里長聯誼會會長邱顯俊則認為，滯洪池僅是治標，若要治本須將溝渠加大、延長。

陳國欽表示，土城轄內有4條土石流潛勢溪流，為完全改善區內排水狀況，目前已完成第2階段排水設施設計規畫，將把彈藥庫水流引導至和平路高速公路側溝，另延路增設新水溝，另改善舊溝渠，預計改善636公尺，但經費過高仍須單位補助。

林祐賢表示，這次演練大家準備充分，希望天然災害來時各單位都能做好準備，至於滯洪池的部分，和平路彈藥庫常會有淹水狀況，區公所有做完善規畫，將請府內相關單位謹慎評估，希望徹底解決淹水狀況。

(中時 )