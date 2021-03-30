豆類製品剩餘物經過循環經濟的科技變身，也能變成寵物用品！工研院團隊特別針對大豆衍生的廢棄物豆渣，研究成份後開發出低成本乾燥保存技術，推出豆渣再製而成的「貓砂」產品，開創豆渣再利用的新商機。

工研院中分院副執行長李士畦指出， 台灣一年進口約250萬噸的大豆，製作成豆漿、豆腐、豆干等各種食品，相對衍生約40萬噸的豆渣，在常溫下置放3天就會腐敗發臭，進而對環境、空氣都造成汙染。

李士畦說，過去豆渣最常見處理方式是做堆肥處理，或者轉售給養豬業者做豬飼料，由於近年受到非洲豬瘟的影響，多數養豬業者不願意再收購豆渣做為豬飼，使豆渣傳統去化出路面對極大考驗。

工研院得知業者面臨的困擾，研發團隊投入豆渣去化的研究，分析豆渣含有的成份，發現豆渣本身富含水量，吸水性很高，如果要能夠廢物再利用，最大困難點在於如何將豆渣乾燥及脫水。

李士畦指出，工研院研發團隊先將原本含水量80％的豆渣降為10％，成為豆渣再製品的基材，初步考量其吸水性的特質，調配製成的「豆腐砂」，可以直接做為喵星人使用的「貓砂」。

李士畦並說，豆腐砂如果再添加麵粉等食材原料，還可研發做成寵物餅乾等產品，深具寵物市場商機。

工研院目前已協助桃園豆腐公會的廠家，開發豆渣應用技術與整合規畫服務，期望能結合循環經濟議題，將原需耗費成本清運的豆渣廢棄物，有效轉化為深具附加經濟價值的貓砂，進而帶動開創零廢棄物的豆腐產業。

(中時 )