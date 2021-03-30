受到新冠肺炎疫情影響，延續25年的中華奧會與大陸奧會交流活動今天只能透過視訊方式展開，外傳大陸奧會將在視訊會議上希望中華奧會不要抵制2022年北京冬奧，中華奧會副主席蔡賜爵會後受訪時表示，根本沒有這回事，這不過是兩岸奧會的例行性會議，討論今年如果邊境開放後將如何進行兩岸奧會交流互訪。

中華奧會林鴻道致詞時感謝大陸奧會協助將棒球運動列入2022杭州亞運會正式競賽運動，豐富了杭州亞運的可看性，更滿足了台灣廣大球迷的殷殷期盼。並期盼在疫情趨緩，國際賽事陸續恢復之後，兩岸奧會無論在教練指導、選手交流、運科資訊及經驗分享各方面，都能一如過往進行交流。

蔡賜爵表示，兩岸奧會互訪早在1996年10月雙方簽訂協議後至今從以往一來一往、二來二往到如今的六來六往，交流互訪愈來愈密切，而且每次奧運結束後，大陸奧會都會派出金牌選手來台表演，台灣選手也多次前往對岸訓練，實力提升有目共睹，今天只是很單純的例行會議，外界不要過多揣測。

對於報載陸委會想派員參加視訊會議被拒，中華奧會內部官員透露，這應該是陸委會想要放風向球，試探抵制北京冬奧的可行性，但由於陸委會並不具有中華奧會執委身分，因此無法在視訊會議旁聽。至於如果真的抵制奧運會，以往曾發生過好幾次，國際奧會無權處分這些國家，畢竟，派不派選手參賽是該國權益，國際奧會無法干涉，但國際奧會主席巴赫日前曾說，希望歐美國家不要抵制，因為一旦抵制，受傷害的將會是選手。

此次視訊會議，中華奧會出席人員有主席林鴻道、副主席蔡賜爵、副主席陳士魁、副主席張煥禎、執行委員林哲宏（亦為體育署副署長）、委員許秀玲（亦為體育署國際及兩岸運動組長）、祕書長李玉芳、顧問孫立群等8人。

大陸奧會出席人員有主席苟仲文、副主席高志丹、副主席劉國永、祕書長宋克勤、副祕書長王立偉、科教部長張劍、財務部長楊雪鶇、副秘書長吳堅等8人。

(中時 )