副總統賴清德今日與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷共同出席「台帛旅遊泡泡啟動儀式」，賴清德鼓勵國人到帛琉旅遊，體驗帛琉之美，並盼未來持續促進兩國合作與交流。

賴清德表示今天是歷史性的時刻，因為惠恕仁總統是疫情期間，第一位到訪台灣的外國元首，台灣則是惠恕仁總統就職後，第一次出訪的國家，讓人充分感受到惠恕仁總統用具體行動表達對台灣的感情。

他也指出，台灣跟帛琉都是民主的國家，追求民主、自由、人權的生活。台灣跟帛琉也是勇敢的國家，勇敢地拒絕中國的威脅利誘。帛琉在國際上為台灣仗義執言，是台灣的好朋友；台灣也在多方面協助帛琉，是帛琉值得信賴的夥伴。

台灣與帛琉更是世界防疫的模範生。到目前為止，帛琉零病例，台灣則只有1,023個病例。因此，在此時此刻，台灣與帛琉開啟旅遊泡泡，是非常好的做法，不僅可以降低疫情對兩國的經濟衝擊，更重要的是可以增進兩國人民的感情。

賴清德也鼓勵台灣人民多多到帛琉去旅行，因為帛琉是一個美麗的國家，被稱為上帝的水族館。特別是帛琉的洛克群島被聯合國列為世界遺址，就像是人間仙境，去的人都流連忘返。希望未來有一天能夠造訪帛琉，在水裡面跟沒有牙齒的鯊魚一起玩耍。而他也會像美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）一樣，把照片張貼在臉書上，分享帛琉之美。

(工商 )