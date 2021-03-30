內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群，今日舉行記者會說明社宅推動進度。花敬群表示，2021年第一季，國家住都中心已完成15處4,002戶社宅工程決標，預計第二季再啟動6,942戶招標，全年以完成50案、共1.5萬戶以上社宅工程決標為目標，涵蓋全國18縣市。

花敬群強調，今年中央興辦社宅預計發包50案，於18個縣市陸續啟動，預計每季將興辦至少3,000戶，各縣市地方政府社宅興建每季新增至少1,000戶。未來國家住都中心每年也將興建超過1.5萬戶，中央與地方共同朝12萬戶興建目標邁進。

內政部表示，為彌補地方推動量能有限，於兩年多前成立國家住都中心，並責成營建署全面盤點適合興建社宅土地，迄今全國共選定204處可供興建約7.2萬戶社宅的基地，並由住都中心與營建署共同合作全面啟動。此外，各地方政府提報在110至113年興建社宅數量共約1.27萬戶，其中又以桃園市與高雄市分別將負擔3,000戶以上社宅興建為最主要。

(工商 )