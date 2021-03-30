台南市永康復興一街增設停車場今天啟用，提供55位汽車停車位。(曹婷婷攝)

台南市永康區近年外移人口激增，停車空間需求大增，台南市交通局為改善區域停車問題，與國有財產署協商盤點合作，善用復華一街及復興街閒置空間開闢停車場，將為永康區增加78席汽車停車位。

永康區復華一街及復興路等2場停車場分別可提供55及23席汽車停車位，今天由市長黃偉哲主持完工啟用典禮。即日起至4月5日前開放免費停車，4月6日起則實施收費管理，收費時間為每天早上8點至晚上10點，每小時20元計算。

交通局長王銘德指出，復華一街停車場面積約1570平方公尺，鄰近永康公園及復華夜市，復興街停車場緊鄰復興消防分隊、榮總台南分院、平實公園及未來轉運站區，2處周邊生活機能便利且停車需求高，增設停車場將可緩解停車空間不足。

王銘德說，府城中心區及永康等行政區都有停車位需求，市府也積極找尋土地闢建停車場，同時也提出稅賦獎勵辦法，鼓勵民間提供閒置土地協助闢建，期能補足各區停車空間不足的問題。

(中時 )