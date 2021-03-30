位在新竹州廳內的「小小市長就是你─打造你的樂高城市」展將在4月2日起展出，現場有「6倍大摃丸湯」、「縮小100倍新竹州廳建築」，還有樂高電影院免費看到飽。（陳育賢攝）

「小小市長就是你─打造你的樂高城市」展將在4月2日起展出。（陳育賢攝）

2021新竹市兒藝節「風的運動場」將於兒童節連假登場，而位在市政府內的「小小市長就是你─打造你的樂高城市」也將在4月2日起展出，將有全台唯一樂高認證大師黃彥智打造的「6倍大摃丸湯」、「縮小100倍新竹州廳建築」，還有樂高電影院免費看到飽。

市長林智堅表示，樂高陪伴很多孩子的成長，今年兒藝節市府特別和樂高合作，舉辦「小小市長就是你─打造你的樂高城市」活動，展期從4月2至11日，屆時州廳將打開10天，孩子來到州廳不只可以動手做，也可以和爸爸媽媽觀展，跟可愛樂高車、樂高狗合照。

其中，樂高展結合在地文化，讓大家看著縮小100倍的樂高版新竹州廳，也能親自動手用樂高拼砌出自己夢想城市；州廳1樓走廊另更有大型的樂高人偶與放大6倍的超大摃丸湯，以及樂高場景的拍照牆，好玩又好拍。

此外，樂高展期間每天上午10點至下午5點，市府大禮堂也將化身「樂高電影院」，輪番播放樂高經典電影，每天14場、1場30分鐘、不需預約，但限制200人，歡迎爸媽帶著小朋友一起來看樂高電影。

市府表示，樂高展期長達10天，採線上預約制，31日中午12點起受理報名，每場次上限30人，只要參與體驗並完成闖關，即可獲得「小小市長」認證，及樂高城市資料夾與城市系列貼紙。

另，只要完成闖關任務，每天都會抽出2組幸運兒，可獲得市價3499元的樂高城市系列60292市中心盒組。

市長林智堅今天也邀請全國親子，2021新竹市兒藝節來新竹讓孩子從早玩到晚，先到新竹左岸玩6大高空遊具、Pushbike模擬賽道、迷你棒球；晚上到新竹州廳、警察局、消防博物館與林務局新竹林區管理處4棟建築物，則有環形藝術光雕，讓大家體驗新竹夜晚的星空與古蹟的美好。

(中時 )