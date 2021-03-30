桃園警方日前接獲線報，有某家外籍移工固定聚集的大型舞廳疑似私下販賣毒品，經過連日佈線，桃園地檢署28日深夜指揮移民署專勤隊、桃園市刑大等單位前往掃蕩，在現場96名舞客中，逮捕5名藥頭，並起出MMA（強力搖頭丸）、毒品咖啡包、K他命等毒品，91名舞客全部採尿送驗，檢方指出，除了裁罰業者外，最重可勒令停業。

外籍移工舞廳猛搖頭，桃園警強力掃蕩逮5藥頭91人驗尿。(戴志揚翻攝)

外籍移工舞廳猛搖頭，桃園警強力掃蕩逮5藥頭91人驗尿。(戴志揚翻攝)

桃園市警察局近期接獲情資，得知桃園區某大型舞廳涉毒，由於該家舞廳為桃園市依毒品危害防制條例列管之「特定營業場所」，雖然公開對外宣稱積極配合執行各項毒品防制措施，但是卻仍然案中掛羊頭賣狗肉，不斷遭到檢舉有藥頭在店內兜售毒品。

據了解，近日桃園市警局針對列管之營業場所及外籍移工涉毒熱點加強臨檢、蒐報，由桃園市政府警察局刑事警察大隊統籌規劃，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，結合警察局桃園分局、外事科、保安警察大隊、交通警察大隊及內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊，動員上百名警力，持桃園地方法院核發之搜索票，在3月28日夜間進行搜索。

桃園市警察局長陳國進聞訊，28日深夜親自率隊舞廳，強力掃蕩查緝並實施攻堅、查緝，查獲疑似涉毒越南籍移工近96人，查扣第二級毒品MMA（俗稱強力搖頭丸）、毒品咖啡包、第三級毒品愷他命及手指虎等證物。

桃園市警局表示，為展現強力執法之決心及淨化桃園市治安，避免外籍移工犯罪形成治安隱憂，另為因應防疫，查獲之嫌犯均依警察局人犯安全檢疫流程處置，避免造成防疫破口。

警方呼籲，緝毒為警察重點工作之一，行政院第3716次會議院長裁示：「請地方政府協助就所轄易聚眾滋事之特定場所加強管理」、行政院第28次毒品防制會報（109年11月）院長裁示：「各緝毒機關應加強查緝營業場所相關毒品犯罪，澈底展現政府強力執法之決心」，可見警方對毒品犯罪零容忍，在此呼籲民眾切勿嘗試，以免誤人誤己，後悔莫及。

(中時新聞網)