小禎主持年代《聽媽媽的話》，本周邀三位獨身媽媽鄭仲茵、柯以柔和倪雅倫一起交流養孩心得。小禎曝李晉良曾以工作為由放鳥Emma，讓女兒哭鬧不停，她只能邊壓抑怒火邊說盡李晉良好話，事隔多年回想起，小禎仍覺得火大忍不住大吼：「憑什麼。」而鄭仲茵女兒曾遭學校老師霸凌，女兒因從小缺乏父愛，跟學校男體育老師比較有話聊，竟被同校老師大罵不要臉，氣得鄭仲茵到學校找校長理論，並趕緊幫女兒轉學。而柯以柔分享有次孩子念繪本，越念越含糊接著開始啜泣，原來繪本是跟爸爸有關的主題，柯以柔非常心疼，陪著孩子一起把書讀完並跟他說：「爸爸還是很愛你，會帶你去很多地方玩。」此後孩子也不害怕在她面前聊爸爸的事情。

小禎曾問Emma同學是否過問父母離婚的事，原本擔心觸動女兒敏感神經，沒想到她老神在在回答：「沒有啊，有什麼好問的，他們的爸媽也離婚啊。」小禎分享未離婚時有次帶Emma和佩甄一家出遊，李晉良臨時放鳥，Emma哭鬧說：「為什麼別人出來玩都有爸爸陪？」小禎當下一邊壓抑怒氣，還得說盡李晉良好話安撫女兒，至今想到還有怒氣。Emma正值青春期有叛逆跡象，為了女兒，小禎跟李晉良建立一個3人群組，兩人照三餐問候女兒，Emma情緒因此改善許多：「我每天在群組說媽媽愛妳喔，因為不能輸，爸爸看到也會說爸爸愛妳喔。」

柯以柔用心陪伴孩子。（年代提供）

倪雅倫則提到女兒和同學在網路上看到自己離婚的新聞影片，哭得很傷心，她起初還擔心女兒是因為單親被同學笑，原來是因為女兒無法接受影片中，倪雅倫身穿比基尼，在泳池畔被許多澳洲猛男斜抱的畫面，還大哭質問：「妳為什麼被抱起來？」嚇得倪雅倫聯合前夫一同解釋活動始末，還抽空陪女兒一起看關於夫妻離婚的新聞，給女兒正確觀念。

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