美國喬治亞州的限制投票法案通過，激起黑人民權的憤怒，稱其為「史上最卑鄙的種族歧視惡法之一」，還有人試圖衝進州長辦公室阻止(被逮捕)。簡言之，喬治亞州提高了投票門檻，讓郵寄投票的限制更多，而這些主要就是讓底層的非裔民眾、西裔黑人無法投票。這次職業體育界讓人失望了，沒有人挺身而出。

《今日美國》的一篇觀點指出，每當有此類惡法出現，職業聯盟就會穿著披風飛下來拯救大家。最近一次是2017年，北卡州的法案禁止跨性別者在公共場所使用不同性別的廁所。他們生理上是男人，但是穿著女裝也被迫進入男廁。美國職籃NBA出手相救，威脅要從夏洛特永久撤走明星賽，北卡只好修改法規。

1991年，亞利桑那州拒絕把馬丁路德金恩日(Martin Luther King Jr. Day)制定為有薪假日。金恩博士是偉大的黑人民權領袖，因此引來強烈抗議。美式足球聯盟NFL搬走了超級盃決賽，鳳凰城痛失2億美元商機。NBA接著「追擊」不讓鳳凰城辦明星賽，成功迫使亞利桑那州屈服。

2021年的喬治亞州法案，該輪到職棒大聯盟MLB出手了，他們的明星賽地點就在首府亞特蘭大。然而隨著新冠疫情襲擊，搬走明星賽恐怕不再具有威懾力(根本沒觀眾)，喬治亞州目前紋絲不動。民權團體疾呼美國高球名人賽(在喬治亞的奧古斯塔球場)出面抵制，但基於高球比賽的性質是不可能的，難不成把場地整個挖起來搬到別州？這一次終於沒有人來拯救大家了。

(中時新聞網)