清明連假一般上班族從4月2日到5日，連放4天，不過有三所大學清明連假後適逢校慶、畢業典禮、運動會及教學行政觀摩日，再加上10、11號的六、日，竟然總共可以連放10天，不少學生看到行事曆後爽翻天，更讓眾人羨慕。

今年清明節落在4月4日兒童節，而且剛好是星期日，因此清明連假從4月2日補放到4月5日，總計4天，但有網友發現，大學生更爽。根據文化大學109學年度行事曆，除了4月2到5日的清明連假外，6日補4月24日放假一天，7日畢業典禮調整放假，8日校慶補假，9日運動會補假，再加上10、11號的六、日，總計前後可以連放10天。

文化大學109學年度行事曆，從4月2日至11日連放10天。（圖／截自文化大學官網）

金門大學109學年度行事曆，6至7日校慶補假，8至9日畢業典禮及畢業典禮系所活動日補假，也跟文化大學一樣連放10天。（圖／截自金門大學官網）

另外，金門大學6至7日校慶補假，8至9日畢業典禮及畢業典禮系所活動日補假，因此也跟文化大學一樣連放10天。淡江大學3月29日到4月1日是教學行政觀摩日，加上前面的周六、周日及清明連假，總共也是連放10天。此外，台灣大學則是多了4月1日及6日的溫書假調整放假，因此總共連放6天，也比一般上班族多了2天。

淡江大學行事曆，3月29日到4月1日是教學行政觀摩日，加上前面的周六、周日以及清明連假，總共也是連放10天。（圖／截自淡江大學行事曆）

台灣大學4月1日及6日調整放假，加上清明連假，前後共放6天。（圖／截自台灣大學行事曆）

對於清明連假可以連放10天，羨煞眾人，PTT上有不少網友紛紛回應「怎麼那麼好」、「很爽就對了」、「實在是太讓人羨慕了」、「後悔讀這間學校」，不過也有其他大學的學生酸「會羨慕嗎？也還好，因為每一天都很像在放假」。

春節連假「放好放滿攻略」

(中時新聞網)