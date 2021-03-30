先前一位男網友成功和女房東墜入愛河穩定交往，也多次在網上更新情侶的近況，近日他又再度發文詢問網友，指稱女友平時吃全素，喜歡學佛與抄寫心經，性慾偏強，有時候還喜歡穿著丁字褲，想網友發問，「這樣會影響她學佛嗎？」文章曝光後，網友紛紛幽默回應。

這名男網友在去年底曾在臉書社團《爆廢1公社》發文，不少網友看著這對姊弟戀情侶，從相約看〈鬼滅之刃〉電影、女房東2次降租金、相約看演唱會，再到兩人終於交往，並且發生親密關係，不少網友一路見證情史。

28日晚間，當事男網友又再次於同社團發文，立刻被網友認出，這次男網友則是想求解房東女友學佛的問題；男網友透露，女友學佛，飲食上吃全素，在家經常抄寫心經，每周六更會親自前往寺廟，抄寫3至4小時的經文，同時也會主動擦拭寺廟的桌椅，為相當虔誠的佛教徒。

男網友苦惱地說，雖然女友吃素又虔誠禮佛，但她性慾強，有時還會穿丁字褲，因此相當憂心這些外在行為是否會影響她學佛？男網友也在文末強調，希望網友別再稱呼女友為房東，兩人的感情相當穩定。

文章曝光網路後，不少網友打趣留言，「一嘴念經，一手捏精」、「射即是空，空即是射」、「啊啊啊啊～啊彌陀佛～啊啊啊啊～阿彌陀佛」、「那還好她有吃素念佛才降為中強，不然你早就乾掉了」、「不會啦，唐三藏念彿不就是為了取精嗎？」、「還以為是穿丁字褲抄心經……真有畫面的一篇文」；也有網友正經留言解惑，「心經是為了靈魂跟心，與慾望兩碼事」、「修行規修行，房事歸房事分開來談吧」。

(中時新聞網)