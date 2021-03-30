五股民宅爆炸27歲男斷掌只剩一根指頭，警消找出10多塊肉碎送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市五股區某民宅本月26日凌晨傳出爆炸，造成27歲陳姓男子左手掌4指被炸飛，僅剩下食指，經警消及醫護人員搶救，最後僅接回大拇指，其餘3指無法接回。警方待陳男傷勢穩定後進一步偵訊，但他卻聲稱，「當時喝醉酒，不知道手上拿什麼！」警方僅能待殘骸鑑定出爐進一步比對。

據悉，陳男與28歲汪姓女友同住五股區新五路三段某社區16樓，26日凌晨0時許屋內突然發生爆炸，陳男左手掌被炸飛、血肉模糊僅剩下食指，警消獲報緊急將他送醫。

由於爆炸威力強烈，陳男的另外4指被炸成肉塊、碎肉，警消來來回回搜尋，將肉塊、碎肉送往醫院，最後僅能接回大拇指，其餘手指被炸成碎肉無法接回。

陳男案發當時指出，當時正在客廳喝酒看電視，因為要去廚房煮東西才會爆炸。但警消勘查現場，發現廚房內並無異狀，反而案發地點是在客廳內，明顯與陳男說法不符。

警方進一步調查，陳男並無涉及任何的槍砲彈藥刀械案件，初步勘驗住家內也無火藥反應。陳男近日轉回普通病房，偵訊時他向警方供稱，「當時喝醉酒，不知道手上拿什麼！」

警方已將現場的鋁片殘骸送刑事局鑑定，殘骸上有寫著「Made in Taiwan」跟「recycle」等字樣，至於詳細爆炸原因待進一步釐清。

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(中時 )