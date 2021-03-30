疾病管制署公布我國本流感季(2020年10月以來)首例流感併發重症死亡病例；近期國內流感疫情雖在低點，提醒民眾仍應做好個人手部及呼吸道衛生，並留意自身及親友健康情形；尚未接種流感疫苗的民眾也應儘快接種，以降低流感病毒對健康的威脅。

疾管署表示，新增之流感併發重症死亡病例為80多歲男性，有慢性病史，未接種流感疫苗，今(2021)年3月21日因嘔吐、呼吸急促就醫並收治住院，經診斷有吸入性肺炎等情形，轉至加護病房治療，3月25日通報，因檢出A型流感，3月27日研判為流感併發重症，同日個案病情惡化，不幸病逝。

疾管署防疫醫師林詠青表示，首例死亡個案是一名住在南部的80多歲男性，本身有糖尿病、高血壓、中風病史，平常吃飯容易嗆咳，三月20時家屬就觀察到他呼吸費力，痰瘀重，呼吸喘，血氧值也偏低，21日到急診Ｘ光觀察雙側肺炎，呼吸衰竭，轉入加護病房治療。

由於有嗆咳狀況，初步診斷吸入性肺炎，後來確定有Ａ型流感，合併使用抗生素與抗病毒藥物，因為出現敗血性休克，治療效果不佳，27日不幸過世。

目前為國內第二例重症，第一例死亡個案，雖比往年少，但不表示在社區沒有流感的流行狀控，尤其是有慢性病史的年長者，死亡風險比一般人還高。

林詠青表示，今年一月三十日公費流感疫苗接種對象已經擴大到六個月以上就可以接種，呼籲高危險族群慢性病患者與年長者，現在還有24萬劑流感疫苗可以施打，建議一班民眾，尤其是高危險群到醫療院所施打。

外界關心，是否應對這名死亡個案採檢新冠肺炎？莊人祥表示，通常只會對流感檢驗「陰性」者才會加驗新冠肺炎，這名個案已經確診流感，因此不會再採檢。

(中時 )