旱象未解，卻有眼尖民眾發現台南市仁德區緊鄰嘉南藥理大學的保安橋下竟然自來水管線破裂上演自來水噴發畫面，自來水公司第六區管理處副處長張煥獎表示，調查發現是排氣閥運作不正常造成漏水，已連絡廠商下午搶修，預計1小時可完成，但正值抗旱階段，初估漏水造成幾十噸水的浪費，讓市民觀感不好，水公司虛心檢討。

台南上月底進入水情轉橙燈，水情不樂觀，市府、水公司等相關單位都耳提面命請市民共體時艱，省水節水，但仁德區保安橋下卻被發現自來水管漏水，引起民眾觀感不佳。自來水公司今天中午接獲消息，第一時間致歉也表示會迅速搶修。

張煥獎說，初步了解這是自來水排氣閥失常所致，他澄清不是破管，而是因為台南進入降壓供水，部分區域的自來水壓力比教低，造成局部排氣閥必須把空氣排掉，結果該處排氣閥失常，導致水從旁滲出來，中午已趕忙聯絡廠商，預計下午3點進場執行搶修，1個小時內渴望完成搶修。

他強調，面對缺水抗旱期間卻出這種包，對外界對大眾都很不公平，「很漏氣」。他說，初估因為這個失誤可能浪費幾十噸的水，坦言社會觀瞻不好，水公司會虛心檢討。

(中時 )