南韓知名女星IU (李知恩)，本月25日發行第5張正規專輯《LILAC》後，火速登上各大音樂下載排行榜前10名，人氣再度暴漲。近日，網路上也陸續釋出專輯內頁形象照，引起粉絲熱烈討論。

IU的第5張正規專輯《LILAC》在25日發行後，緊接著釋出《LILAC》及《Coin》兩首單曲MV，除了輕快又洗腦的旋律大受粉絲讚賞外，IU這次在MV及專輯造型也同樣受到一致好評。

IU在近日公開的造型中，換上多套華麗服飾，成功演繹帥氣、甜美、叛逆、復古等4種風格，ㄧ次滿足粉絲們的慾望。宮廷式的蓬袖襯衫搭配西裝背心，展現帥氣與幹練；紫色的桃心領洋裝，則是維持一貫的甜美。

另一套則是大玩叛逆，以一頭粉色長髮搭配乾淨的妝容，使IU的皮膚更加顯白；再來就是令粉絲們相當喜愛的復古造型，只見IU頂著波浪大長髮並穿上白色削肩上衣，搭配牛仔喇叭褲與厚底鞋，而上衣貼身的剪裁使凹凸有致的身材一覽無遺，令網友看了忍不住大讚「我的IU真是越來越性感了」、「這種小露性感的最致命」、「愛慘這幾組照片」。

網友近日也挖出IU 近10年前所拍攝的照片，清新的氣質與清純的美貌，與現在一模一樣，彷彿是剛剛才拍的，同樣令網友們相當驚艷。

另外，IU出道多年，人美心更美，於25日發行專輯《LILAC》的同時，也以個人及粉絲會「IUaena」的名義，共捐出1億韓元(約新台幣251萬)善款給兩個慈善機構，希望能幫助低收入單親家庭的青少年及聽障者，讓粉絲們相當感動。

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(中時新聞網)