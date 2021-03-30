台灣「珍奶外交」又有斬獲，上櫃連鎖餐飲集團六角國際（2732）繼與菲律賓第一家庭合作將旗下「Chatime日出茶太」引進菲國後，又獲帛琉總統家族投資經營的Surangel&Sons Co.集團青睞將「Chatime日出茶太」引進帛琉開店，持續將台灣珍奶帶到南太平洋國家。六角「Chatime日出茶太」亦成為「國際總統牌」手搖茶飲品牌。

六角國際並於今（30）日宣布與Surangel&Sons Co.集團簽約，將於今年第三季於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設兩家門市，正式將「日出茶太Chatime」觸角跨足帛琉市場，為當地人與赴帛琉旅遊度假的旅人提供台灣手搖茶飲體驗。

六角國際董事長王耀輝表示，日出茶太Chatime透過一杯珍珠奶茶軟實力席捲6大洲46個國家地區，讓台灣的珍珠奶茶走入國際美食外交篇章，也向全球展現台灣在手搖茶飲領域的耕耘。

王耀輝表示，六角推動「國際環島策略」已逾10年，目標鎖定四季炎熱、休閒度假旅客消費力高的觀光勝地，一直以來帛琉也是台灣、日本、韓國、中國遊客海島度假熱門首選之一。

六角國際集團是在台灣外貿協會牽線引薦下及帛琉駐台辦事處大力促成，甫有機會與帛琉當地重量級Surangel&Sons Co.集團接洽合作，該集團當地事業版圖橫跨五金、建築、旅遊、批發、超市、零售等領域。王耀輝表示，六角國際希冀該集團豐富商業零售資源，能共同拓展帛琉餐飲市場，同時吸引帛琉當地來自世界各地的遊客，搶進全球觀光市場商機。

代表Surangel&Sons Co.簽約的集團創辦人老惠恕仁（REKEMESIK Surangel N.Whipps）表示，因當地發展國際觀光旅遊，每年大約有12％的觀光客來自台灣，同時帛琉與台灣關係非常緊密，希望能引薦台灣的傳統美食進入帛琉市場。曾在印尼及菲律賓見識到來自台灣的「日出茶太Chatime」手搖茶飲在當地強勢發展威力，進而引發合作契機，非常肯定品牌國際化發展的品牌力及產品品質。

「日出茶太Chatime」推動的「國際環島策略」，藉由與全球各地優質代理商合作，在島嶼型的旅遊度假景點提供優質的台灣茶飲，透過服務來自世界各地的遊客，將台灣經典手搖茶飲好滋味向國際推廣，提升國際曝光度。從東南亞的峇里島、長灘島，到印度洋的馬爾地夫、太平洋的關島與斐濟，甚至是位於東非的模里西斯以及歐洲法屬瓜地落普、圭亞那，日出茶太Chatime皆已正式插旗登陸，積極布局國際島嶼旅遊的市場。

(工商 )