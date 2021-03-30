美系外資針對手機產業出具最新研究報告，認為近期台積電5奈米需求訂單出現雜音，主要是因為蘋果對於iPhone訂單的修正所致，反倒是Android陣營在大陸快速發展的助力下，台股中首選聯發科(2454)、聯詠(3034)。

美系外資表示，最近關於台積電(2330)5奈米需求訂單出現雜音，傳出主要原因來自於蘋果對第二季訂單的調整，蘋果iPhone的總出貨量(iPhone 12系列+舊型號)在很大程度上保持不變，因此，5奈米晶圓訂單修訂反映了去年底訂單過剩，估計這象徵了iPhone 12的500~1400萬個A14晶片，也許還有一些MacBook的M1晶片，故維持台積電5奈米在第二季的利用率預測為80%。

美系外資表示，根據調查顯示，光學雷達(LiDAR)功能似乎並不適用於所有新的iPhone 13型號，故維持穩懋(3105)減碼(UW)評等，在大中華區中我們看不到明顯的受益者。

Android陣營方面，美系外資表示，大陸智慧手機需求持續良好，1月的銷售量年增22%，包括大陸主要智慧手機品牌小米、OPPO、vivo以及榮耀等，聯發科、高通目前均有晶片短缺的情況，就智慧機供應鏈來說，首選聯發科、上海韋爾半導體和聯詠。

(時報資訊)