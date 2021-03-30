新北市淡水男子陳彥廷，剛出獄就犯下多起強盜案件，檢察官查出今年1月12日與18日兩件中間，又多出1件，陳趁天色剛亮，企圖強盜高中女學生手機、財物，所幸女學生尖叫，公車又剛好駛達，他才鬆手作罷，士林地檢署偵結，依強盜未遂罪追加起訴。

21歲陳男曾因猥褻罪入監服刑，今年1月2日出獄，12日就在新北市三芝區的小路持刀搶劫夜歸女，同月18日晚間8點再搶女高中生，警方6小時即逮人移送法辦，現正羈押看守所。不過，警方另外查出18日上午6點半，陳以同樣手法犯案，但所幸被害女高中生尖叫反抗，陳並未得逞。

起訴指出，陳嫌在淡水大王廟公車站附近，鎖定隻身搭車的女高中生，從後方環抱，打算搶走手機、身上財物，高中女驚聲尖叫，公車又同時抵達，陳嫌才鬆手逃逸，晚間8點多持刀強盜另名被害人，拉車過程割傷女高中生手指。

檢察官依女高中生的指認，以及公車行車紀錄器，確定搶匪就是同一人，依強盜未遂罪起訴，並建請法院，依累犯、兒少法加重其刑。

(中時 )