議長張清照服務處提供超過4萬份壓轎金送給信徒，目前志工已在做準備。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

議長張清照服務處提供超過4萬份壓轎金送給信徒，目前志工已在做準備。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲鎮瀾宮將於4月9日展開9天8夜的遶境行程，而「壓轎金」是信徒每年必搶的信物，台中市議長張清照服務處今年提供超過4萬份，事前由志工做準備，年紀最大80歲、最小僅6歲，他們無私為媽祖服務的精神令人感動。

議長張清照服務處每年盛大迎接大甲媽回鑾，在媽祖神轎進入清水區與沙鹿區交界處「沙鹿勞工育樂中心」設壇接駕，待神轎進入清水後，特別前往服務處駐駕停留，讓信徒鑽轎底，大批民眾則搶拿「壓轎金」。

議長張清照服務處指出，每年大約會發送4萬份「壓轎金」，由於數量很大，事前須靠志工朋友幫忙，將大甲媽祖符令和壽金一一折好放入特製紅包袋中。

每年張清照家人都加入志工行列，最小的張小弟還在念幼稚園，跟著一起幫忙；今年年齡最長的志工是80歲陳春蓮，與長期志工周麗紅一起幫忙，她說「很高興年紀這麼大，還能為媽祖做事！」

議長服務處表示，發心來當志工的人，男女老少各行各業都有，一家鐵工廠老板開著小貨車到服務處載材料回家做，「清年軍」也發動家人、朋友一起幫忙，為媽祖服務的精神令人感動。

媽祖神轎在遶境期間駐點停留時，會停在信徒準備長凳上，而長凳和神轎中間就會挷上成疊金紙，這就是俗稱「壓轎金」。媽祖信徒相信，拿到「壓轎金」，可以保祐平安，因此，每當神轎一離開，信徒便會峰擁而上搶拿「壓轎金」，「壓轎金」在媽祖信徒心中是神奇的信物。

(中時 )