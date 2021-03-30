台中慈濟醫院中醫部醫療團隊投入居家醫療，為無法外出就醫者提供醫療協助。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

衛福部中醫藥司司長黃怡超強調台灣未來要面對老齡人口，中醫在家庭醫學及社區都具備重要角色。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院中醫家醫科主任鄭宜哲分享中醫社區化的推廣經驗。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院成立全台第一個中醫家醫科，除提供診間問診服務，醫護並走進社區，為中醫投入居家宅醫療提供實踐的個案及經驗。該院居家醫療計畫有7位中醫師參與，共收案11人，家訪次數99次，實際走入有醫療需求無法觸及的地方，並籲全國4100家中醫診所加入。

衛福部中醫藥司司長黃怡超於「中醫家醫研討會」強調，台灣超過65歲人口比例已經超過百分之14，預估2025年更將超過百分之20，面對老齡人口增加，中醫的社區及家庭醫學將扮演重要角色。

黃怡超說，如何讓長輩延緩及防止失能、如何透過飲食調理維持健康，都是中醫的社區及家庭醫學範疇。政府要跟中醫界一起努力面對長期照護及老齡人口問題，打造優良的中醫社區及家庭醫學。他強調，目前正規劃中醫專科醫師試辦計畫，要設置家庭及社區醫學專科。

台中慈濟醫院中醫部呼應政策方向，率先於2020年5月成立全台第一個中醫家醫科，醫護團隊除在診間問診，並走進社區，參與居家醫療計畫。中醫部主任陳建仲表示，成立中醫家醫科不是爭取第一，而是配合政策，另外可以跟診所建立聯繫成為共同平台。

首任科主任鄭宜哲表示，推動台灣中醫家庭暨社區醫學的健全發展是衛福部現階段的中醫重點政策，該院中醫部成立「心田中醫醫療群」，邀請認同理念及願意合作的中醫夥伴組成團隊，一起為社區提供最優質的中醫醫療服務，並成為大眾守護生命健康的堅實後盾。

鄭宜哲透過中醫實際參與社區、偏鄉巡迴醫療甚至國外義診等，分享中醫社區化的推廣經驗。他表示，巡迴、居家醫療的本質是讓醫師走出診間，進入貧病疾苦角落，該院前4個月，由7位醫師參與，共收案11人，家訪次數99次，實際走入有醫療需求無法觸及的地方。

「中醫的藍海在哪裡？」鄭宜哲提到，疫情發生時，便利商店成為發放販售口罩物資的最佳據點。全國有4100家中醫診所，在特殊時刻，更應展現團結，增加被政府、大眾利用的機會，呼籲在社區的中醫診所一起參與居家醫療，增加中醫使用率，為社會做更大的貢獻。

(中時 )