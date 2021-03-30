明湖國小與麗山國小是內湖區著名的小學，校方為了慶祝即將到來的兒童節，特地在3月27日舉辦園遊會活動，希望透過好吃又好玩的活動，為孩子們慶祝兒童節，深耕在地的永慶房屋，今年不僅贊助帳篷，更出人出力，協助活動順利舉行，一起為孩子們營造美好的兒童節回憶！

明湖國小闖關園遊會 永慶房屋辦抽獎活動一起同樂

明湖國小園遊會已經是第二年贊助，今年除了贊助帳篷之外，永慶的同仁也積極參與活動，更認領了四個攤位，設置了趣味九宮格、復古彈珠台，還有歡樂摸彩活動，只要來攤位玩遊戲就可以免費獲得造型汽球與摸彩券一張，當天會抽出中獎的幸運兒，獎項豐富，從大型桌遊到運動用品、文具禮盒都有，和學校一起讓園遊會更盛大圓滿，最重要的是，希望學生們都留下美好的回憶。

永慶房屋內湖區店經理林政樺表示：「學校不僅是傳授知識的地方，也是活力與精神的象徵，明湖國小已經是第二年贊助活動舉辦，過去只要是學校有活動的需求，我們都會全力支持，和學校一起把積極、團結的精神傳遞到各校園內。」

明湖國小校長郭添財表示：「平常永慶房屋的好夥伴就是明湖國小的導護志工，維護學生上下學的安全，今年的園遊會除了出借帳篷之外，也擺設攤位與小朋友們同樂，讓這次的園遊會可以圓滿順利的舉辦，園遊會的活動可以讓學生們闖關玩遊戲之外，也可以藉由擺設攤位讓大家學習團隊合作的重要性。」

明湖國小園遊會永慶房屋共擺設個四攤位與與小朋友同樂，還準備豐富獎品做抽獎！(圖/永慶房屋提供)

麗山國小環保隨我行園遊會 多元攤位培育學生全方位發展

麗山國小在辦學方面力推雙語教育，提升孩童國際競爭力，除此之外也積極推廣校園活動及課後社團，所舉辦的園遊會更是以「國際教育 環保心、麗山情」為主題，以環保為主要訴求。麗山國小校長廖傑隆提到：「麗山國小希望培育學生具備多元文化與國際理解能力，因此開設許多課後活動及社團，今年的園遊會除了提倡環保之外，也有許多像是國際文化體驗、手作課程及科展的觀摩，讓大家看見學生們的多元發展。」

永慶房屋內湖區店協理李亞澤表示：「今年園遊會一共出借將近40頂帳篷，這也是第四年贊助麗山國小的活動，這次同仁們準備可愛的造型氣球送給小朋友，除了園遊會贊助之外，過去我們也曾提供免費提供房地產稅務諮詢服務等等，希望促進商圈繁榮、打造幸福社區，讓內湖區變得更美好。」

麗山國小園遊會今年永慶房屋共贊助40頂帳篷，校方更是特別頒發感謝狀，讚賞永慶的大力協助，讓活動圓滿順利。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)