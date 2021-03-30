耐吉（Nike）今天提告紐約一間生產「撒旦鞋」的公司，不滿這間公司與夯曲Old Town Road饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）合作，將Nike球鞋改造成含有一滴人血的撒旦鞋。

Nike在訴狀中主張，紐約「MSCHF產品工作室」（MSCHF Product Studio Inc）這雙以魔鬼為主題的黑紅色鞋款侵犯並淡化Nike商標。然而，訴狀未將利爾納斯X列為被告。

路透社報導，根據網站內容，這款撒旦鞋是以Nike Air Max 97客製改款，鞋跟含紅色顏料和「一滴人血」，一雙售價1018美元（約新台幣3萬元），限量666雙。多家媒體報導稱，這款鞋今天在網站上開賣不到一分鐘即搶光。

Nike在紐約聯邦法院遞交的訴狀中稱，MSCHF未取得Nike同意或授權即逕自生產這款撒旦鞋，事實是，Nike與「這項企畫毫無瓜葛」。

Nike在訴狀中主張，由於撒旦鞋上有Nike的打勾商標，讓許多消費者誤以為是Nike推出這雙含人血的鞋款，導致Nike成為許多人撻伐、抵制的對象。

Nike要求法院立即阻止MSCHF履行訂單義務，並要求法院進行陪審團審判以利Nike求償。

(中央社)