耐吉（Nike）今天提告紐約一間生產「撒旦鞋」的公司，不滿這間公司與夯曲Old Town Road饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）合作，將Nike球鞋改造成含有一滴人血的撒旦鞋。
Nike在訴狀中主張，紐約「MSCHF產品工作室」（MSCHF Product Studio Inc）這雙以魔鬼為主題的黑紅色鞋款侵犯並淡化Nike商標。然而，訴狀未將利爾納斯X列為被告。
路透社報導，根據網站內容，這款撒旦鞋是以Nike Air Max 97客製改款，鞋跟含紅色顏料和「一滴人血」，一雙售價1018美元（約新台幣3萬元），限量666雙。多家媒體報導稱，這款鞋今天在網站上開賣不到一分鐘即搶光。
Nike在紐約聯邦法院遞交的訴狀中稱，MSCHF未取得Nike同意或授權即逕自生產這款撒旦鞋，事實是，Nike與「這項企畫毫無瓜葛」。
Nike在訴狀中主張，由於撒旦鞋上有Nike的打勾商標，讓許多消費者誤以為是Nike推出這雙含人血的鞋款，導致Nike成為許多人撻伐、抵制的對象。
Nike要求法院立即阻止MSCHF履行訂單義務，並要求法院進行陪審團審判以利Nike求償。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。