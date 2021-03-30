台中市政府向教育部體育署爭取經費補助，規劃在南屯區益豐路三段與龍富九路區位，打造「中部首座國際型足球園區」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府積極向教育部體育署爭取經費補助，規劃在南屯區益豐路三段與龍富九路區位，打造「中部首座國際型足球園區」，設置足球專用主競賽11人制足球場，總計畫經費12億7800萬元，獲教育部體育署核定補助5億元，市長盧秀燕30日於市政會議宣布這項消息，感謝地政局、建設局及運動局的努力，未來完工後可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事。

市政府舉辦市政會議，盧秀燕說表示，市府昨日收到教育部體育署核定文，總計畫經費為12億7800萬元，體育署同意補助5億元，市府持續打造酷城市、酷運動，規劃設置足球休閒園區，包括新建足球專用主競賽場1座（11人制足球場）、11人制練習場1座、5人制足球場2座，共4座場地，感謝相關局處努力爭取，讓台中足球運動向下扎根。

運動局表示，盧秀燕肯定台中足球競賽成績優異，持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，打造優質運動環境，因此運動局於去年成立推動小組，經三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容。

市府去年9月25日向教育部體育署爭取經費補助，經過體育署召開現場勘查及複審會議決議支持，昨日收到補助經費核定函文，預計今年啟動工程規劃設計，其中足球專用主競賽場符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，完工後將成為台中足球運動發展的基地，從幼兒、國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，培育優秀選手奪取佳績。

市府運動局特別感謝立法委員、各相關議員等各界民意代表支持，共同爭取預算，為體育運動建設爭取資源，共同營造優質運動環境。

(中時 )