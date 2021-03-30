高雄吳姓女子未婚懷孕，在家中廁所產下死胎，為了怕家人知道，竟把胎兒丟到垃圾袋裡，但自己卻失血過多昏倒。事後吳父發現緊急將女兒送醫，吳母情急之下，把廁所內的穢物連同死胎全打包進垃圾袋丟掉，高雄地檢署依遺棄屍體罪起訴吳女。

吳女24歲未婚懷孕，不敢讓家人發現，也沒去產檢，2019年10月15日上午羊水破掉腹痛，吳女躲在家中廁所分娩。

吳女辯稱，孩子生下來時就沒有呼吸心跳，她以為是死胎，就隨手把孩子裝在垃圾袋裡，綁好放置在垃圾桶旁。吳女也因為失血過多、在廁所昏倒。吳父見女兒久待廁所，前往查看才發現女兒大出血且昏迷不醒，趕緊將人送醫急救。

吳父抱女兒出門前，還交代吳母把廁所的穢物及血塊清一清。吳母將所有穢物都裝進垃圾桶，直接拿去鄰近的子母車丟棄，事後被清潔人員收走，送往仁武焚化爐焚毀。

吳女經急救後撿回一命，院方認爲事情不單純，主動通報警方介入處理。雄檢認定吳父、吳母不知情，也不清楚垃圾袋裡有小孩，因此所涉遺棄屍體罪不起訴。吳女雖坦承把死胎丟進垃圾袋，但因嬰屍已被焚毀，無法證實出生時是死是活，只能依遺棄屍體罪將她起訴。

(中時 )