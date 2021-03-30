花蓮縣府與台灣茶香水品牌及旅遊電商平台三方聯手，融合花蓮各種香氣，推出「獵香旅人」特色旅遊，打造能記住花蓮味道的特色遊程。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚（中）今與台灣茶香水品牌P.Seven創辦人潘雨晴（左），及旅遊電商平台KKdays商務拓展總監陳崇文（右2）簽署合作備忘錄，宣示「獵香旅人」特色旅遊正式啟動。（羅亦晽攝）

疫情影響不能出國，國內旅遊正夯，花蓮縣府結合台灣茶香水品牌與旅遊電商平台，融合花蓮各種香氣，推出特色旅遊，遊客透過系列遊程，化身「獵香旅人」，依循咖啡香、茶香、香草氣味走訪花蓮，體驗不一樣的在地文化，記憶屬於花蓮的味道。

花蓮縣府觀光處與KKdays及P.Seven聯名，以香味結合在地文化與特色，打造不同以往的觀光遊程，推出慢．精品．花蓮「獵香旅人」特色旅遊。花蓮縣長徐榛蔚與業者在今天簽署合作備忘錄，宣告遊程正式啟用。

徐榛蔚表示，縣府前年就在著墨如何做出不一樣的旅遊方式，經討論後，認為可透過人的五感讓遊客深刻記住花蓮，而香氣對人來說是療癒的，經去年一整年調製研發，除了利用「獵香旅人」將花蓮的「人香、花香、咖啡香」帶給遊客外，亦會在下月文博會期間依依呈現。

觀光處代理處長張志翔表示，花蓮今年榮獲最刺激、最療癒的城市， 繼上週推動「流星花蓮、山海星光」天文旅遊系列活動後，這次遊程白天可選擇一日獵人文化體驗或漫遊東海岸及草原森林，晚間也可入住P.Seven的香水主題房，享用原住民特料理，結合各種香氣與味覺，讓遊客在疫情後體驗不同的旅遊型態。

P.Seven創辦人潘雨晴表示自己身為花蓮子女，很榮幸能透過此次合作替家鄉服務，利用花蓮在地特色，如馬告、檳榔花、檳榔葉等物，調配成屬於花蓮的香味，透過香味讓遊客把花蓮帶走。

KKDay商務拓展總監陳崇文表示，花蓮是民眾國旅首選，此次透過旅遊專長、香味製造家與行銷管道，3方聯手推廣觀光， 運用「禾、人、森、草、海」5種香氣元素，強化花蓮的好山好水好風光，雖然說是利用5種香氣結合旅遊，但並不代表是實際聞到的香味，而是透過整趟遊程來感受屬於花蓮的氣味。

(中時 )