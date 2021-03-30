台美日前簽署海巡合作備忘錄、設立海巡工作小組，兩岸關係再度陷入緊繃。前海巡署南部巡防局長、陸軍退役少將張德浩表示，台美簽署海巡合作備忘錄乍看有利台灣，實則牽涉美中南海角力並非好事，因此才格外敏感，可謂「福禍難料」。

根據香港媒體《中評社》30日報導，美國在台協會（AIT）25日與台灣駐美代表處簽署海巡合作備忘錄，這是美國總統拜登上任以來，第一份台美合作備忘錄。對此，張德浩表示，2000年海巡署剛成立時，各界對是否接替陸戰隊防衛東南沙任務曾有過過一番討論，最後高層仍決定由海巡署擔任海防任務，背後的戰略思維就是，希望降低不必要的武裝衝突，以緩和在東南海的軍事緊張情勢。

張德浩質疑，當初為了降低東南沙的軍事敏感度，才成立海巡署替換陸戰隊，如今美台簽署海巡合作備忘錄，豈不是再次挑動東南沙的敏感神經？張德浩坦言，在這個敏感的關頭簽署合作備忘錄，他不能直接說是好或不好，若美國願提供防衛協助對台灣理應是正面的，但台灣必須同步提升東南沙戰備，否則將無法降低東南沙的危險性。

張德浩指出，國民黨前立委陳鎮湘、林郁方在任時，就已關注到這方面的問題，所以將東南沙的火砲、20機砲、120迫砲等相關輕重型武器，甚至是整體武力都做了提升，畢竟台美簽訂海巡合作備忘錄將涉及東沙及南海問題，一旦發生戰事海巡署將肩負重要任務，故裝備、身份、能量三者缺一不可，若海巡署無法即時發揮戰力，將會非常危險。

(中時新聞網)