鶯歌心希望農場轉型為新北首處食農教育示範基地，建立農事體驗模板讓各地農場觀摩，並推出「四季食農」系列特色主題體驗，提供中小學生食農體驗服務，今邀請鶯歌永吉國小學生到場體驗拔蘿蔔。（新北市農業局提供）

為推廣有機理念、食農教育，新北市政府與鶯歌農會合作輔導，使鶯歌在地農場轉型為新北首處食農教育示範基地，除了提供中小學生農事體驗場所外，也建立農事體驗模板，讓各地農場觀摩，並透過培訓課程培育食農教育種子教師，成為媒合農場、創生團隊的平台。

鶯歌心希望農場今舉辦「四季食農．春–希望小壯士樂拔蘿蔔」體驗活動，邀請鶯歌永吉國小學生體驗農事栽種、收穫過程。永吉國小五年級學生陳學毅表示，以前只有在書上看過拔蘿蔔，今天體驗後才知道要抓住葉子根部，出點力氣才能拔出蘿蔔，從葉子看不出蘿蔔的大小，真的要拔出來才知道，覺得活動相當好玩。

鶯歌區農會理事長黃照旭表示，各級學校近來多選擇遊樂園、博物館等室內場域辦理校外教學，但心希望農場轉型後，使校外教學有另一種選擇，讓學童親近大自然，近距離參與有機生產及收獲過程，學生能充分感受農民的辛勞，藉此從下一代開始扎根、親近土地，推廣健康安全新農業。

新北市農業局表示，鶯歌心希望農場轉型為食農教育示範基地後，將推出「四季食農」系列特色主題體驗，提供中小學生食農體驗服務，春季將以蘿蔔為主題，開放4梯次報名，體驗內容有拔蘿蔔、園區植物導覽、彩繪斗笠及地瓜園DIY，目前第1梯次已報名額滿，第2至4梯次至4月9日止開放報名，每梯次開放80人，預計4月19至23日開放體驗。

(中時 )