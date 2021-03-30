教育局長楊振昇今日在市政會議專案報告「 台中首創獎勵績優教師全時進修研究」計畫成果。（盧金足攝）

台中市政府首度實施「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，今年度提供6名教師一學期帶職帶薪全時進修機會，期許教師自我精進後，把更優質的教育經驗帶回校園、分享給學生。市長盧秀燕30日於市政會議強調，深耕教育不像鋪馬路、蓋場館可立即看出成效，卻影響十分深遠，市府將持續精進培訓制度及教學內容改革，提供教師更大的教學能量。

教育局長楊振昇今日在市政會議專案報告「 台中首創獎勵績優教師全時進修研究」計畫成果。對此，盧秀燕表示，教育要辦得好，絕大部分取決於教師的教學品質，如何提供老師們更大的教學能量，是值得改善思考的議題。

盧秀燕表示，大專院校為提升教學品質，只要教授具一定年資和考績，即可獲得帶職帶薪的進修假，但身為教育最前線的中小學卻沒有這個制度，因此台中首創讓中小學教師比照大專院校教授進行全職全時進修，期盼進修完以後，提供更優質的教育資源，分享給學生及其他老師。

她強調，市府今年度計畫嘗試性提供6個試辦名額，引起全國教師喝采肯定，甚至有人表示「好羨慕！」，未來市府將持續關注教師進修及制度改革，也希望拋磚引玉，讓台中首創的計畫成為全國教師進修的方向。

楊振昇提到，今年度獲選獎勵的惠文高中吳彥慶老師、立人國小羅久芳老師、龍海國小李義評老師、台中女中劉承珏主任、大新國小林妙穗主任、東光國小翁嘉穗老師共6位績優教師，已陸續開始一學期帶職帶薪國內外進修。日前教育局也再邀集教師們及專家學者與會，不斷精進進修內容，並建立平台給予教師支持。

楊振昇說，教育的本質是「教學」，提升教師專業成長是優化教育品質的重要課題。市府希望藉此計畫，讓績優教師無後顧之憂全時進修，再回到校園分享研究成果，創造大台中教育圈的良善循環。

(中時 )