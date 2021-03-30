核四最後一批燃料棒日前已運往美國，核四是否重啟議論四起，基隆市長林右昌30日受訪時表示，「非核家園」已是台灣民眾，不分黨派的最高共識，希望大家一起努力往這個目標邁進。

林右昌說，「非核家園」是台灣民眾的最高共識，雖然仍有各種意見，包括重啟核四等，不過現在重啟核四會有很多問題，也不符合現在台灣民意的主流價值，日前最後的燃料棒已運離台灣，整個廠區的狀況還是有很大的疑慮，在民主社會，要尊重大家表述各自的意見，但相信人民心中自有一把尺。

林右昌指出，雖然核一、核二跟核四位在新北市，但萬一有核災發生的話，基隆是首當其衝的地區，因為基隆市在整個東北角跟北海岸的中間，從區域來講，萬一真的有核災發生，整個大台北都會區上千萬的人口，也非常難以疏散，既然非核家園是大家的共識，就一起努力往這個目標邁進。

至於協和電廠計畫轉型天然氣發電，林右昌表示，一直要求台電公司要跟地方民眾充分溝通，也一定要經過完整且嚴謹的環評程序，他也認為，環境保護跟經濟發展不是互相衝突，而是要在中間取得平衡，讓民眾有信心、信任政府，大家最後會做出一個共同的決定，相信一定會有一個好的方案。

林右昌強調，非核家園是國內的共識，要用什麼能源去替代它，而且還要減煤，大家必須要思考，再生能源當然是選項之一，天然氣也是另外一種選項，其中的配比，以及整個電力規畫的期程能否無縫接軌，同時避免備轉容量過低導致民眾限電的狀況，有待台電公司跟行政部門妥適規畫，並與民眾充分溝通，是最重要的課題。

(中時 )